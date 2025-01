Calciomercato Milan: oltre Gimenez c'è un altro obiettivo

Calciomercato Milan – oggi pomeriggio c’è la conferenza stampa di presentazione di Walker. I rossoneri restano attivi

Alle ore 15:30 andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker, primo acquisto del calciomercato invernale del Milan. Nel frattempo i rossoneri restano attivi su diversi fronti, non solo quello di Gimenez.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società starebbe cercando un centrocampista (mediano) italiano. Deve essere un calciatore cresciuto in un vivaio nostrano per 3 anni dai 15 ai 21 anni. Per un profilo del genere c’è posto in lista Uefa.