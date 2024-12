Calciomercato Milan, attenzione a Okafor: può partire a gennaio. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il calciomercato Milan sta per entrare nel vivo. A pochi giorni dall’apertura della sessione invernale non si placano le voci riguardanti Noah Okafor. Come riportato da Gazzetta l’esterno svizzero potrebbe lasciare il club rossonero.

Il classe 2000 ex Salisburgo, anche causa infortuni, non sta riuscendo ad incidere. Il calciatore. comunque, ha grandi estimatori sia in Germania che in Inghilterra: sono attesi nuovi sviluppi in merito.