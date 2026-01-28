Calciomercato Milan, occasione Sterling! L’inglese si svincola dal Chelsea. Cosa può succedere adesso

Calciomercato Milan, Sterling si è svincolato nella giornata di oggi dal Chelsea: può diventare una clamorosa occasione per i rossoneri

Il calciomercato invernale del Milan potrebbe chiudersi con un botto clamoroso e inaspettato. Come confermato dall’esperto mondiale di mercato Fabrizio Romano, si è conclusa ufficialmente l’avventura di Raheem Sterling al Chelsea: l’esterno inglese ha risolto il contratto con i Blues di comune accordo, diventando a tutti gli effetti un free agent con effetto immediato.

Calciomercato Milan, suggestione Sterling a zero?

La notizia ha scosso le ultime ore della sessione invernale, aprendo scenari che fino a ieri sembravano impossibili:

Svincolato di lusso: Sterling ha rinunciato agli ultimi 18 mesi di contratto a Londra pur di rimettersi in gioco subito. Fabrizio Romano ha sottolineato come, nelle prossime ore, l’entourage del giocatore sia pronto a offrire il profilo dell’inglese al Milan , individuato come piazza ideale per il suo rilancio internazionale.

A 31 anni, Sterling porta con sé un bagaglio di oltre e un’esperienza maturata tra Liverpool, Manchester City e Arsenal. La ghiotta opportunità: Essendo un parametro zero, il Milan potrebbe tesserarlo versando solo l’ingaggio (per il quale l’inglese sarebbe disposto a una riduzione significativa rispetto ai 15-20 milioni percepiti al Chelsea) e le commissioni, regalando a Massimiliano Allegri quella velocità e quel “volume” offensivo che mancano sulla fascia destra.

La strategia di Igli Tare

Per Igli Tare, l’occasione Sterling è di quelle che capitano raramente. Sebbene il Milan stia monitorando anche Aké dal City e Dragusin dal Tottenham per la difesa, l’opportunità di inserire un campione del genere senza pagare il cartellino stuzzica la proprietà RedBird. Sterling andrebbe a completare un attacco atomico accanto a Leao, Nkunku e il nuovo arrivato Füllkrug, garantendo ad Allegri alternative di livello mondiale per la volata Scudetto.