Sesko Milan, un particolare complica la trattativa? Il Lipsia gela Furlani, cosa succede

Sesko-Milan, spunta un particolare che potrebbe complicare di molto la trattativa: il Lipsia gela Furlani. Ultime

Come riportato da Tuttosport, Benjamin Sesko è la principale alternativa a Zirkzee per quanto riguarda gli obiettivi in attacco del calciomercato Milan.

Tuttavia un particolare emerso nelle ultime ore potrebbe complicare di molto la trattativa: il Lipsia ha infatti fatto sapere che nel contratto della punta non è presente nessuna clausola da 50 milioni di euro come anticipato nei giorni scorsi. Il prezzo dunque lo fanno i tedeschi.