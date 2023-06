Calciomercato Milan, Nelson sempre nel mirino: c’è l’appuntamento

Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano Nelson: prossima settimana l’appuntamento per l’esterno che si libera a zero

Nelson resta nel mirino del calciomercato Milan. Come riferito dal Corriere dello Sport, la prossima settimana è in programma un incontro con gli agenti del classe ’99, in scadenza di contratto con l’Arsenal.

Il ragazzo ha un accordo verbale con i Gunners per il rinnovo ma Moncada vuole provarci fino all’ultimo garantendogli una maggiore importanza nel progetto tecnico di Pioli.