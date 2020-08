Calciomercato Milan: obiettivo Milenkovic, la Viola spara alto

Calciomercato Milan: i rossoneri puntano forte su Milenkovic per rinforzare il reparto difensivo, ma la Fiorentina chiede…

In vista della prossima stagione il Milan vorrebbe puntare in difesa su Milenkovic da affiancare ad Alessio Romagnoli, oltre che Simon Kjaer e Matteo Gabbia. Lo riporta Tuttosport in edicola questa mattina.

La Fiorentina, però, per il cartellino del proprio talento 22enne, classe ’97, chiederebbe una cifra troppo elevata per le casse rossonere: 40 milioni di euro. Il Milan non si spingerebbe oltre i 25 milioni.