Calciomercato Milan, avviati già i contatti per lui! ULTIME. Rossoneri a caccia del terzino sinistro e hanno puntato lui

Pioli ha fatto esordire contro il Verona il giovane Davide Bartesaghi, dimostrando la fiducia che ha nel ragazzo. Tuttavia, il Milan cerca un vice Theo Hernandez e ha puntato Juan Miranda del Betis Siviglia.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Furlani ha allacciato i rapporti con il club spagnolo già in estate. Il 23enne è in scadenza di contratto al 30 giugno 2024 e i tentativi della squadra di Siviglia per il rinnovo sono stati vani. Tentativo del Milan che arriverà nella prossima annata.