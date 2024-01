Buongiorno Milan, è lui il grande obiettivo per la difesa: Colombo chiave di volta dell’operazione?

Buongiorno-Milan, è il centrale del Torino il grande sogno dei rossoneri per la difesa: Colombo chiave di volta dell’operazione

Il grande sogno del calciomercato Milan per rinforzare la propria difesa a gennaio è Buongiorno del Torino.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la trattativa è complicata per le alte richieste di Cairo (30 milioni di euro) ma Furlani ci proverà lo stesso mettendo sul piatto 20-22 milioni di euro più il cartellino a titolo definitivo di Lorenzo Colombo, attualmente in prestito secco al Monza.