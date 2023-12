Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per la difesa rossonera a gennaio: Moncada mette gli occhi su Brassier del Brest

Come riportato da Gianluca Di Marzio, c’è un nuovo nome per il calciomercato Milan di gennaio per quanto riguarda la difesa.

Moncada ha messo gli occhi su Brassier, centrale classe ’99 del Brest, impiegabile anche da terzino sinistro. La pista è da seguire.