Calciomercato Milan, tutto su di lui! Individuato il nuovo numero 9 che potrebbe prendere in estate il posto di Giroud

Per un Olivier Giroud che parte potrebbe esserci un Jonathan David che arriva. Il Milan continua a monitorare il talentuoso attaccante del Lille come possibile nuovo numero 9.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, non è facilissimo arrivare al canadese: sul giocatore è forte il pressing di squadre provenienti da tutta Europa, per questo il prezzo è lievitato fino a circa 60 milioni.