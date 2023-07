Fresneda Milan: nuovi contatti con lo spagnolo. Ecco le novità sulla situazione tra lo spagnolo e il club rossonero

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Fresneda è vicino al Milan sulla strada per l’accordo in termini personali, ma i rossoneri non hanno fretta di chiudere.

Il club rossonero, al momento, ha altre priorità sul mercato: Pulisic per la trequarti, Musah per il centrocampo. Senza dimenticare Frattesi e Reijnders.