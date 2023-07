Calciomercato Milan: spunta un nuovo nome per il vice Theo

Il Milan si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un vice Theo Hernandez. Un nome nuovo si aggiunge alla lista

Con Ballo Tourè in uscita il Milan è alla ricerca di un terzino che possa prenderne il posto come vice Theo Hernandez. Sulla lista spunta un nome nuovo:

econdo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, i nomi più caldi sono quelli di Riccardo Calafiori, terzinio sinistro del Basilea le cui quotazioni sono però in ribasso perchè il suo profilo non convince tutti in casa rossonera, Rogerio del Sassuolo e nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Matteo Ruggeri.