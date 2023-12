Tomiyasu-Milan, spunta un nome a sorpresa per la difesa! ULTIMISSIME

Tomiyasu-Milan, spunta anche il profilo del giapponese per la difesa rossonera: Furlani punta al prestito del calciatore

Come riferito da Daniele Longo, spunta un nome nuovo per il calciomercato Milan in difesa.

I rossoneri hanno messo nel mirino Tomiyasu dell’Arsenal: Furlani lo vorrebbe in prestito ma in quel caso, visto lo status da extracomunitario, andrebbe trovata una soluzione per Popovic. Il Milan ha infatti un solo slot Extra UE.