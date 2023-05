Mercato Milan: Morata torna in Serie A? Ecco dove potrebbe giocare l’ex attaccante bianconero, ora all’Atletico Madrid

Secondo quanto riferito da El Gol Digital, il Milan continua a pensare ad Alvaro Morata per rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione.

L’ex attaccante della Juve potrebbe liberarsi dall’Atletico Madrid per meno di 20 milioni di euro, anche se l’ostacolo per il suo ritorno in Serie A potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio, dato che lo spagnolo guadagna 8 milioni di euro a stagione.