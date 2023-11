Calciomercato Milan, Morata svela il retroscena: «Ecco cosa è successo in estate»

Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è stato quello di Morata. Lo spagnolo ha svelato un retroscena di quanto successo in estate

«Non ho mai considerato di andare nei club sauditi. Era una grande proposta ma non 50 milioni come è stato detto dalla stampa. Voglio restare all’Atletico e vincere qui non perdendo il mio posto in Nazionale»