Morata Milan: corsa a tre per lo spagnolo? La situazione. L’attaccante è cercato da diversi club italiani: tra gli ultimi c’è la Juve

La corte per Alvaro Morata si fa sempre più ricca. L’attaccante spagnolo è obiettivo di mercato del Milan, anche se i rossoneri sembra si stiano defilando dalla sua pista per andare incontro a quella di Taremi. L’ex Juve è corteggiato da altre squadre di Serie A.

C’è l’Inter, che ha abbandonato definitivamente la pista Lukaku. C’è la Roma, il cui allenatore sogna l’attaccante spagnolo. Infine, c’è un possibile ritorno della Juve. La Juve ha davanti ora un’autostrada per Romelu Lukaku ma, come scrive Tuttosport, non vuole farsi trovare impreparata nel caso in cui il belga accettasse a sorpresa la corte araba, cambiando di nuovo idea sul futuro.