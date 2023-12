Miranda-Milan, c’è la svolta a sorpresa: clamorosa decisione di Furlani, i dettagli

Miranda-Milan, svolta a sorpresa: i rossoneri rinunciano all’assalto a gennaio. Cosa filtra in vista del prossimo giugno

Come riferito da Matteo Moretto, il calciomercato Milan ha preso un’importante decisione su Juan Miranda in vista della sessione di gennaio.

Infatti Furlani e Moncada non vogliono spendere i 3 milioni di euro che il club spagnolo chiede per il cartellino preferendo continuare a lavorare per bloccare il ragazzo a parametro zero a giugno: in questo senso i dialoghi sono avanzati ma c’è sempre da fare attenzione alla concorrenza del Borussia Dortmund.