Calciomercato Milan, Maldini sfida l’Inter per Zappacosta: i dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno mostrato interesse per Davide Zappacosta: è sfida all’Inter per l’esterno

Calciomercato Milan, è Davide Zappacosta il nome nuovo per il ruolo di terzino destro dei rossoneri nella prossima stagione. Come riportato da “Il Secolo XIX” Maldini avrebbe avviato i contatti col procuratore del calciatore, attualmente in prestito al Genoa ma di proprietà del Chelsea.

DERBY CON L’INTER – Zappacosta ha un contratto in essere col Chelsea fino al 30 giugno 2022, tuttavia starebbe trattando la rescissione liberandosi così a costo zero. Una peculiarità che fa gola anche all’Inter: Maldini dovrà vincere la concorrenza di Marotta per assicurarsi il classe ’94.