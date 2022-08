Calciomercato Milan, l’ultimo nome per il centrocampo: il punto

Il Milan continua la ricerca di un centrocampista in questo ultimo mese di calciomercato. Ecco l’ultima idea dei rossoneri

Sfumato Renato Sanches, il Milan continua il suo casting di calciomercato a centrocampo. Maldini e Massara sono alla ricerca di un giocatore esplosivo e intelligente, possibilmente Under 25 con un costo massimo di 15 milioni di euro. L’ultima idea che corrisponde a questo identikit è Raphael Onyedika del Midtjylland.

Si tratta di un giovane classe 2001 che con il club danese ha già raccolto 53 presenze e 4 gol. Il suo costo non dovrebbe superare i 10 milioni di euro. È il profilo al momento perfetto per la dirigenza, che però valuta anche altre alternative.

Il più talentuoso nella lista è Pape Mate Sarr, di proprietà del Tottenham ma in prestito nell’ultima stagione al Metz. Non parte per meno di 20 milioni e, a meno che i due club non trovino un accordo su un prestito con opzione di riscatto, difficile che questa pista andrà in porto.

L’altra idea è Jean Onana del Bordeaux. Rappresenta una riserva, ma chissà che la trattativa non si possa infiammare nelle prossime settimane. Proposto anche Davide Frattesi, ma le richieste del Sassuolo sono enormemente fuori budget per il Milan.