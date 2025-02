Calciomercato Milan, i rossoneri abbandonano la pista per l’attacco? L’ultima notizia è una sentenza

Calciomercato Milan, il club rossonero potrebbe abbandonare la pista Lorenzo Lucca per l’estate: ci sono Roma e Napoli

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan potrebbe abbandonare in vista dell’estate la pista che porta a Lucca.

Su Lorenzo Lucca è pronta a scatenarsi un’asta tutta italiana. A gennaio il centravanti classe 2000 era stato nella lista del Milan. ma l’interesse è scemato con l’arrivo in rossonero di Santiago Gimenez. In lizza ci sono sicuramente Roma e Napoli che hanno avviato da diverse settimane i contatti con l’agente Giuseppe Riso. Due piazze importanti per un attaccante ormai pronto al salto in una big