Calciomercato Milan, rossoneri scatenati! A gennaio doppio colpo da 30 milioni

Calciomercato Milan, rossoneri scatenati! A gennaio pronto un doppio colpo da 30 milioni per difesa e attacco

Il Milan è già al lavoro in vista della sessione di calciomercato di gennaio ormai alle porte. Il club ha in programma un doppio investimento per rinforzare in un colpo solo difesa e attacco.

I rossoneri starebbero mettendo da parte un tesoretto da circa 30 milioni di euro per assicurarsi Lenglet, centrale di proprietà del Barcellona e in prestito all’Aston Villa, e Guirassy, attaccante dello Stoccarda.