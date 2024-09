Calciomercato Milan, SMENTITE sul fronte Leao! Ipotesi IMPOSSIBILE, tanto rumore per nulla. La RICOSTRUZIONE

Calciomercato Milan, smentite sul fronte Rafael Leao: niente di concreto sull’interesse del Barcellona per l’esterno rossonero

Come riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, sul proprio profilo di X, non c’è stato nulla di concreto tra il Barcellona e Rafael Leao negli ultimi giorni di agosto nonostante le tante voci provenienti dalla Spagna. Rafa per il calciomercato Milan resta intoccabile.

PAROLE – «Dalle informazioni che ho, il nome di Rafael Leao accostato al Barcellona negli ultimi giorni di calciomercato è stato tanto rumore senza molto dietro. Non c’era nulla di concreto».