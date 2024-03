Calciomercato Milan: la Lazio mette nel mirino un ex rossonero per il centrocampo

Claudio Lotito è pronto a rivoluzionare la Lazio e regalare a Tudor più di un obiettivo. Tra questi anche un ex del calciomercato Milan

Dopo la scelta di Tudor come sostituto di Sarri, Claudio Lotito è pronto ad altre mosse per rivoluzionare la Lazio in vista della sessione estiva. In tal senso nel mirino del club biancoceleste ci sarebbe un ex del calciomercato Milan:

secondo la Gazzetta dello Sport si tratterebbe di Aster Vranckx del Wolfsburg, già vicino a tornare in Italia e a vestire la maglia della Fiorentina, salvo poi rimanere in Germania.