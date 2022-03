Il difensore del Torino Bremer osservato speciale di Inter e Milan: Vagnati parla ai microfoni di DAZN

Il difensore del Torino Bremer osservato speciale di Inter e Milan: Vagnati parla ai microfoni di DAZN:

«Ci sono tante partite sia da parte nostra che loro. Bremer da Inter? Sono decisioni dei loro dirigenti, è uno da top club non solo in Italia ma anche in Europa».