Calciomercato Milan: la Fiorentina vuole un centrocampista rossonero

Calciomercato Milan: la Fiorentina di Rocco Commisso sarebbe interessata ad un centrocampista rossonero, ecco chi è

Il futuro di Lucas Paquetà sarebbe in bilico. Come riferito da Tuttosport in edicola questa mattina, il giocatore sarebbe giunto ad un bivio: rinascita o fallimento.

Stando al noto giornale, qualora il brasiliano ex Flamengo dovesse fallire la rinascita in rossonero, a quel punto la società di Via Aldo Rossi sarebbe pronta ad inserirlo nel prossimo mercato estivo. Diversi club sarebbero sul numero 39, su tutti il Benfica e la Fiorentina di Iachini.