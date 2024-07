Calciomercato Milan, Klopp SVELA la verità sul futuro in panchina, a cosa pensa l’allenatore

Klopp, accostato al calciomercato Milan come sogno per la panchina, ha svelato la verità sul suo futuro da allenatore

Le parole di Klopp, accostato al calciomercato Milan come sogno per la panchina. L’ex Liverpool ha svelato la verità sul suo futuro da allenatore:

LE PAROLE – «Sono troppo giovane per giocare solo a padel e passare del tempo con i miei nipoti . Tornerò ad allenare? In realtà lo escluderei al momento. Vediamo come sarà tra qualche mese. Al momento, non c’è nulla in cantiere. Non ho deciso di smettere per capriccio, è stata una decisione meditata. Cerco pace e tranquillità, semplicemente il momento di farmi da parte. Però voglio ancora lavorare nel calcio e aiutare con la mia esperienza e i miei contatti. Vediamo cos’altro c’è per me»