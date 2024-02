Kelly Milan, Moncada pronto a chiudere: definito l’arrivo a zero? Ultime

Kelly-Milan, Moncada pronto a chiudere per l’arrivo a parametro zero del difensore del Bournemouth: i dettagli

Come riporta Tuttosport, Lloyd Kelly, difensore centrale del Bournemouth in scadenza di contratto a fine stagione e cercato dal calciomercato Milan anche a gennaio, è un obiettivo caldo dei rossoneri anche per la prossima estate.

Moncada è infatti pronto a sigillare l’accordo col ragazzo a parametro zero in modo da farlo sbarcare a Milanello dal prossimo primo luglio. Le prossime settimane saranno decisive.