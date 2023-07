Kamada Milan: un club di Serie A sulle sue tracce! Le ultime. Il nipponico potrebbe approdare comunque in Italia, ma verso il sud

Da promesso sposo del Milan a promesso sposo del Napoli. Sino a qualche settimana fa, Daichi Kamada aveva l’accordo con i rossoneri e si attendeva solo la burocrazia per chiudere uno dei primi colpi di mercato. Poi, la rivoluzione in casa Milan ha cambiato i piani e Kamada ora è nel mirino di un altro club italiano.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha individuato Kamada per approdare nel mondo giapponese. L’unico ostacolo adesso per il suo approdo sotto al Vesuvio è quello legato ai diritti d’immagine, che vorrebbe tenersi per se e per ADL è un aspetto cruciale.