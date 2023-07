Isaksen Milan: un club di Serie A lancia la sfida! Le ultime. Il danese è entrato in orbita Lazio: Lotito ha iniziato a valutare

Gustan Isaksen è un obiettivo del Milan. Furlani e Moncad puntano su di lui come alternativa di mercato a Samuel Chukwueze per la fascia destra d’attacco. I rossoneri non sono gli unici interessati.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore la Lazio avrebbe effettuato sondaggi concreti per Isaksen: la pista per l’esterno del Midtjylland potrebbe accendersi presto.