Isaksen Milan: è lui l’alternativa a questo obiettivo! Lo scenario. Il giocatore danese sarebbe il piano B con Taremi

Il mercato del Milan dipende tutto da una sola cosa: chi occuperà lo slot extracomunitario. La priorità è Chukwueze, ma data la distanza con il Villarreal i rossoneri pensano al piano B.

Se non dovesse arrivare l’ala nigeriana, il Milan punterebbe tutto su Mehdi Taremi del Porto. In questo caso, l’alternativa a Chukwueze in chiave mercato sarebbe Gustav Isaksen del Midtjylland. Lo scrive Tuttosport.