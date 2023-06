Calciomercato Milan, spunta un parametro zero a sorpresa!

Calciomercato Milan, spunta l’ipotesi Gagliardini a parametro zero: il centrocampista piace a Pioli e sarebbe utile per le liste

Spunta un nome a sorpresa per il calciomercato Milan. Come riporta Repubblica infatti, nelle ultime ore i rossoneri avrebbero avuto dei contatti con Gagliardini, centrocampista in uscita a zero dall’Inter.

Il classe ’94 è molto apprezzato da Pioli e sarebbe utile per il discorso liste: la pista può accendersi presto.