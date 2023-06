Milan-Morata, è lui il preferito di Pioli: cosa serve per chiudere

Calciomercato Milan, Alvaro Morata è il preferito di Stefano Pioli per l’attacco rossonero: due fattori condizionano l’affare

Come riportato da Tuttosport, Alvaro Morata è il primo nome del calciomercato Milan per quanto riguarda il reparto d’attacco alla casella centravanti.

L’attaccante ex Juve, 31 anni, ha una clausola tra i 20 i 22 milioni di euro e soprattutto un ingaggio da circa 8 milioni. Morata, il quale sarebbe entusiasta di tornare in Italia, dovrebbe abbassarselo per rientrare nei canoni della rosa milanista. Furlani e Moncada pianificano l’affondo.