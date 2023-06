Ex Milan, l’Inter torna su Kessie: proposto uno scambio al Barcellona

Calciomercato Milan, l’Inter è tornata su l’ex rossonero Franck Kessie: i nerazzurri propongono uno scambio ai blaugrana

Come riportato da Sportface, l’Inter sarebbe tornata sull’ex Milan Franck Kessié, considerato tra i cedibili dal Barcellona.

I nerazzurri propongono, proprio come lo scorso gennaio, uno scambio alla pari con Brozovic. Il classe ’96 vorrebbe rimanere al Barcellona ma non disdegnerebbe un ritorno in Italia.