Mercato Milan, rossoneri su un centrocampista di Premier League: il calciatore è lontano dal rinnovo con il Chelsea. I dettagli

Il Milan prepara un grande colpo di calciomercato per la prossima estate puntando su un centrocampista di Premier League.

Il calciatore in questione è Ruben Loftus-Cheek, classe ’97 del Chelsea. Il centrocampista inglese è in scadenza di contratto nel 2024 e non sembrano esserci segnali di negoziazione per un rinnovo.