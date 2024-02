Calciomercato Milan, un top club piomba su Theo Hernandez: Furlani pronto a blindare il terzino. ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, dalla Germania rilanciano il forte interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez: la situazione

Importante indiscrezione proveniente dalla Germania, e in particolare da Kicker, per quanto riguarda il calciomercato Milan della prossima estate.

Il Bayern Monaco sarebbe infatti piombato con forza su Theo Hernandez, terzino francese dei rossoneri e pilastro della squadra di Stefano Pioli. La posizione dei rossoneri è chiara: Furlani e Moncada hanno in programma un incontro a fine stagione con l’entourage del calciatore per pianificare il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno del 2026, al 2028. Il Diavolo ha le idee chiare.