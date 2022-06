Calciomercato Milan: l’Inter sta stringendo per il colpo Bremer. Rossoneri attualmente fuori dalla corsa

L’Inter si sente tranquilla nella corsa a Gleison Bremer, così come il difensore è convinto di diventare interista. L’accordo tra il club nerazzurro e il giocatore, che risale addirittura a gennaio, resiste ai vari tentativi di sabotaggio.

Per la prossima settimana è previsto un vertice con il Torino: i granata chiedono 40 milioni, Marotta e Ausilio sono disposti a mettere sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 (con contropartita), forti del patto con Bremer e della clausola già citata. Non solo: l’idea dell’Inter è quella di fare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto, e dunque non a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, va ricordato che l’arrivo di Bremer non è legato alla cessione di Skriniar. Milan ormai apparentemente fuori dalla corsa al brasiliano.