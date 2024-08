Calciomercato Milan: l'INDIZIO che allontana Chiesa dalla Juve

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Chiesa. L’indizio verso Juventus Brest lo allontana dai bianconeri

Come ricordato da Tuttosport, nella serata di domani la Juve affronterà i francesi del Brest nell’amichevole che si giocherà a Pescara. Una gara alla quale potrebbe non prendere parte Federico Chiesa, la cui presenza in campo stimolerebbe comunque l’interesse di qualche club nell’avanzare una proposta di acquisto.

E’ evidente, però, come l’equilibrio forzato tra l’attaccante, accostato anche al Milan e il club bianconero potrebbe portare a un braccio di ferro e per questo non è scontata la sua presenza.