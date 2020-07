Calciomercato Milan: indiscrezioni sui piani, addii ormai definitivi

La stagione calcistica 2019-2020, per quanto strana e imprevedibile, sta per concludersi. Con la Juventus in vetta alla classifica, e con Lazio e Inter ad inseguirla, nell’ultima parte del campionato, ovvero quello post quarantena a causa del Covid-19, abbiamo notato un Milan in crescita.

Infatti, dopo il lockdown il football club milanese è ritornato a vincere e a convincere, vincendo alcune partite importanti e mostrando artigli in diverse gare confermando ancora una volta che il Milan c’è.

Restano ancora alcuni elementi da prendere in considerazione e la società sta pensando ad una rifondazione partendo proprio dalla panchina. Sara Ralf Rangnick il nuovo CT ed è da lui che iniziano anche le scelte in sede di calciomercato casalingo.

L’arrivo del tedesco ex Lipsia non è stato apprezzato da molte figure autorevoli della dirigenza Milan, motivo per cui si prevedono cambiamenti partendo dalle fondamenta.

Secondo la Gazzetta dello Sport il tedesco firmerà un contratto triennale con i rossoneri; entro qualche giorno dovremmo anche avere notizie sul futuro del ex difensore e capitano Paolo Maldini, che ha ricevuto una proposta, non gradita da quest’ultimo, di diventare un uomo rappresentanza oppure di prendere la posizione di vice presidente.

Anche se per molte testate giornalistiche la risposta di Maldini sarà negativa e preparerà le valige per allontanarsi dal mondo rossonero, non abbiamo tuttora una risposta concreta da parte sua.

Le partenze ormai ovvie

Come abbiamo detto il primo a fare le valige sarà proprio Paolo Maldini seguito dal tecnico attuale dei rossoneri, Stefano Pioli. Anche in questo caso nulla è confermato poiché si faranno altre valutazioni alla fine di questo campionato per vedere l’andamento della squadra e se riuscirà ad accedere all’Europa League.

Detto ciò è il caso di parlare di Zlatan Ibrahimovic che ormai sembra prossimo a lasciare il Milan anche se la destinazione non è ancora stata stabilita, cosa che tiene in sospeso non solo il mondo agonistico, ma anche quello delle scommesse, per cui consigliamo di consultare una guida scommesse completa e imparziale. Ma l’allenatore e il centravanti svedese non sono gli unici a lasciare la squadra al termine di questa stagione ci sono anche altri giocatori che sembrano avere la stessa sorte.

I centrocampisti Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura potrebbero lasciare il Milan a fine stagione e a parametro zero. Stessa sorte per Simon Kjaer poiché il club rossonero non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto dal Siviglia. Inoltre bisogna anche parlare dei rinnovi che sono cruciali per vedere chi resta è chi dovrà scegliere una nuova sistemazione.

Uno dei rinnovi più delicati resta quello del portiere Gianluigi Donnarumma, per il quale la scadenza del contratto è fissata per il 2021. Bisognerà comunque aspettare l’inizio del mercato per vedere le offerte che riceverà e Raiola, procuratore del giocatore, e attendere le sue considerazioni per il futuro di “Gigio”, quindi è ancora presto per parlare di addio.

Un altro rinnovo molto atteso è quello di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto nel 2022; quindi in questo frangente il Milan dovrà capire se il difensore sarà o meno un punto fermo per il futuro del club. D’altro canto sembra ormai segnato il futuro di Begovic, ritenuto da ora fuori dal progetto dei rossoneri. Chiaramente le indicazioni del nuovo CT saranno fondamentali per sapere quale sarà il futuro di molti altri calciatori della rosa come Musacchio, Duarte, Reina e non solo.

Sembrano invece finite le voci che riportavano Paqueta di nuovo al Flamengo ed è stato lo stesso giocatore a dare la smentita sui suoi account social media.

Andiamo a vedere che cosa prevede il futuro in entrata ora che ci stiamo avvicinando al mercato estivo.

I possibili acquisti



Secondo alcune indiscrezioni i rossoneri sarebbero fortemente interessati a Nikola Milenkovic e stanno preparando un’offerta ufficiale da proporre alla Fiorentina per il giovane difensore serbo. Il club toscano chiede 35 milioni di euro per il giovane, ma sarebbe aperta anche all’inserimento del cartellino di Lucas Paqueta, dunque questo è il primo possibile scambio che accenderà il mercato di quest’estate.

Forte interessamento da parte del Milan ha ricevuto anche il giovane classe 2002 dello Sparta Praga, Adam Hlozek. Un trequartista in grado di adattarsi perfettamente anche come seconda punta; interessa molto al club di via Turati che sta valutando se pagare o meno i 15 milioni chiesti dallo Sparta Praga.

Sta facendo molto discutere anche l’ex centravanti rossonero Andrè Silva che sembra essersi rimesso in forma con l’Eintracht Francoforte dove ha segnato 6 gol nelle ultime 7 partite. Il giocatore è in prestito biennale e sarebbe contento ad un ritorno in rossonero, ma a patto che gli venga garantita una maglia da titolare.

Sembra invece esser sfumata definitivamente la pista che portava Malick Thiaw. Infatti il diciannovenne difensore di nazionalità finlandese ha rinnovato con il Schalke 04. È fatta invece per Pierre Kalulu, il terzino destro del Lione che la prossima stagione vestirà la casacca rossonera.