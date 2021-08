Calciomercato Milan: Iličić è l’alternativa. La situazione

Josip Iličić è un’opzione, ma solo un’alternativa, per il mercato in entrato del Milan. La situazione sullo sloveno dell’Atalanta

Il Milan, come ha sottolineato Carlo Pellegatti qualche giorno fa, è alla ricerca di un esterno d’attacco che sappia fare anche il trequartista. Un’opzione per i rossoneri è Josip Iličić, che però non è la prima scelta della dirigenza rossonera, come specifica anche Il Corriere della Sera.

Lo sloveno in forza all’Atalanta potrebbe arrivare a Milano solo in caso di mancate altre entrate e a un prezzo contenuto. Certo è che i rapporti non idilliaci con il tecnico Gian Piero Gasperini potrebbero favorirne il trasferimento.