Retroscena di calciomercato per il Milan: secondo Tuttosport c’è stata un’offerta ad aprile per Mergim Vojvoda del Torino

Il Milan ci ha provato per Mergim Vojvoda, esterno del Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ad aprile i rossoneri hanno sondato il terreno con la società granata per il giocatore kosovaro.

Per Ivan Juric il ragazzo è incedibile, ma in passato c’era stato un approfondimento di contatti molto intenso. Probabile che anche il passaggio di quote in società abbia rallentato il tutto.