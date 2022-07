Calciomercato Milan, il Bruges rifiuta la prima offerta per De Ketelaere ma Maldini non molla

Calciomercato Milan, il Bruges ha rifiutato la prima offerta dei rossoneri per De Ketelaere: Maldini pronto a tornare alla carica

Il Milan continua a lavorare per De Ketelaere. Come riportato da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il Bruges ha rifiutato la prima proposta dei rossoneri (20 milioni più bonus) partendo da una valutazione di circa 30 milioni.

Maldini e Massara però, col pieno sostegno della società, sono pronti a tornare alla carica: c’è grande ottimismo per il raggiungimento dell’accordo.