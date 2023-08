Calciomercato Milan, pazza idea Lukaku per rinforzare l’attacco di Pioli? Ecco come stanno realmente le cose

Nelle ultime ore sono circolate soprattutto sui social alcune voci che vedrebbero un ritorno di fiamma del Milan su Romelu Lukaku, attaccante in uscita dal Chelsea e in trattativa con la Juve.

Come riportato da Calciomercato.com, però, ad oggi le possibilità che il belga torni a Milano ma su sponda rossonera sono pari allo 0%. Al momento, dunque, non sembrano esserci i presupposti per questo colpo in attacco.