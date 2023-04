Calciomercato Milan, sorpresa in attacco: Maldini sonda la pista

Calciomercato Milan, mossa a sorpresa di Maldini per l’attacco della prossima stagione: sondaggio per Dzeko

Il Milan sta pianificando il proprio calciomercato con l’idea di andare a rinforzare il proprio attacco nella prossima stagione.

Come riportato dalla Bosnia, Maldini avrebbe effettuato un sondaggio per Edin Dzeko. Il rinnovo del bosniaco con l’Inter è ancora bloccato: in caso di fumata nera il Diavolo potrebbe portare il classe ’86 a Milanello.