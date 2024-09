Calciomercato Milan, Ibrahimovic BLINDA il Top Player! L’ANEDDOTO è una SENTENZA sul futuro

Calciomercato Milan, Ibrahimovic pronto a blindare Mike Maignan: il retroscena sul francese è una sentenza sul futuro in rossonero

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan è pronto a blindare Mike Maignan, in scadenza di contratto a giugno del 2026.

Maignan: nei mesi scorsi ci sono state proposte di società straniere che non si sono tradotte in offerte ufficiali. Il Chelsea ha fatto più di un sondaggio, il Bayern si è messo in contatto con gli agenti, ma Maignan non ha mai spinto per andare via.