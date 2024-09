Calciomercato Milan, scende in campo Ibrahimovic! Dubbi da FUGARE e rapporto da RICOMPORRE. I tifosi TREMANO

Calciomercato Milan, scende in campo Ibrahimovic! Da risolvere il problema legato al futuro di Theo Hernandez

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo gli ultimi avvenimenti e con un contratto in scadenza a giugno del 2026, il futuro di Theo Hernandez nel prossimo calciomercato Milan potrebbe essere in bilico.

Come spiega La Rosea, ad inizio estate il francese aveva qualche dubbio sulla permanenza in rossonero ma poi, complice anche un mancato effetto domino sul mercato, è rimasto in rossonero. Tuttavia l’ex Real Madrid ha avanzato una proposta di 8 milioni di euro per rinnovare: le valutazioni sono in corso e non può essere escluso nessuno scenario.