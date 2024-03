Calciomercato Milan, Ibrahimovic pretende di più: due big avvisati, senza la svolta sarà addio. Cosa succede

Calciomercato Milan, Ibrahimovic pretende di più da Samuel Chukwueze e Noah Okafor: senza una svolta sarà addio

Intervenuto sulle colonne de Il Giornale, Franco Ordine, noto giornalista, ha dato anche alcune indicazioni relative al calciomercato Milan e in particolare alle situazione di Noah Okafor e Samuel Chukwueze:

PAROLE – «Il periodo chiave della stagione lo sarà specialmente per alcuni esponenti del mercato estivo che fin qui han giocato poco e sono anche molto chiacchierati, in particolare Chukwueze e Okafor che pure hanno nel tabellino personale qualche gol prezioso. L’orientamento è il seguente: puntare in Europa League sui titolarissimi e procedere ai ricambi in campionato».