Calciomercato Milan: i nomi in cima alla lista per il post-Ibrahimovic

Il Milan dovrà pensare al calciomercato e al sostituto di Ibrahimovic qualora lo svedese dovesse decidere di non rinnovare: ecco i due nomi

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Milan avrebbe in testa due nomi qualora Ibrahimovic non dovesse rinnovare e proseguire in rossonero anche nella prossima stagione.

Le alternative a riguardo sarebbero da un lato Jovic, che non avrebbe convinto i dirigenti del Real Madrid, e dall’altro Boadu, classe 2001 esploso in questa stagione con la maglia dell’AZ dove ha messo a segno 20 reti e 13 assist in 39 partite.