Calciomercato Milan: Giroud in MLS, il francese farà una scelta di vita! La rivelazione del giornalista dell’Equipe

Il giornalista dell’Equipe Valentin Pauluzzi ha parlato a Milannews24 in vista dell’impegno dei rossoneri contro il Rennes, analizzando anche il futuro dell’attaccante Giroud.

PAROLE – «Penso che il Milan abbia bisogno ancora di Giroud, l’anno prossimo inizia un calcio nuovo, c’è la nuova Champions con ritmi ancora più intensi. Si sta guadagnando il rinnovo sul campo, chiaro che poi avrà 38 anni quindi dovrà gestirsi un po’ di più, chissà sa se la coppia in attacco con Jovic rimarrà la stessa. È un giocatore che ama mettersi alla prova, non ha scelto un campionato esotico fino ad ora e chissà se lo tenti veramente, lui cercherebbe un’esperienza di vita piuttosto che i soldi in Medio Oriente».

