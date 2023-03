Calciomercato Milan, cambia il futuro di Origi. Ultimissime

Calciomercato Milan, Divock Origi ha deluso le aspettative: di fronte ad un’offerta da 15 milioni di euro potrebbe partire

Divock Origi non ha di certo rispettato le aspettative che c’erano al momento del suo sbarco a Milanello, complice anche l’infortunio con cui il calciatore è arrivato dal Liverpool.

Maldini e Massara sono ancora convinti delle qualità del ragazzo e della bontà dell’operazione ma i soli 2 gol segnati in campionato impongono delle riflessioni: come riportato da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, di fronte ad un’offerta da 15 milioni di euro il Milan potrebbe concedere il via libera. Essendo arrivato a parametro zero la scorsa estate, l’eventuale cessione rappresenterebbe per il club rossonero un’importante plusvalenza.