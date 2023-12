Krunic Milan: gli infortuni cambiano lo scenario. Il futuro del bosniaco e la trattativa Fenerbahce

Krunic Milan: gli infortuni cambiano lo scenario. Il futuro del bosniaco e il Fenerbahce. I dettagli in vista di gennaio

Secondo quanto riportato da TMW, Rade Krunic era quasi del Fenerbahce, ma adesso le cose potrebbero essere cambiate.

Inizialmente la cessione del centrocampista bosniaco era stata messa in ponte per poter poi finanziare le entrate, ma è complicato adesso per il Milan rinunciare a un altro giocatore vista l’emergenza infortuni.